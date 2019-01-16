Зловмисника, який зарізав товариша на одній з вулиць Червонограда, взяли під варту

39-річного чоловіка, який вбив свого товариша на одній з вулиць Червонограда, триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Подія трапилась 12 січня цього року на одній із вулиць м. Червоноград. Встановлено, що раптовий конфлікт виник внаслідок неприязних стосунків.

«Після розпивання спиртного, зловмисник завдав один удар ножем у шию своєму 30-річному товаришу. Поранення виявилися несумісними із життям, потерпілий помер», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що лиходій уже притягувався до відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень своїй матері.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, у провадженні призначено експертизи, проводяться інші необхідні слідчі дії. Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.