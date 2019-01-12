Посеред білого дня у Червонограді зарізали чоловіка

У Червонограді від ножового поранення помер чоловік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«У м.Червоноград на вул. Купчинського, 10 на тротуарі лежить чоловік з ножовим пораненням у ділянці шиї», – написав він. Відразу додавши, що до приїзду «швидкої» постраждалий помер.

«Як зазначають свідки, хлопця викликали на двір і завдали ножового поранення», – поінформував депутат.

Як інформує Facebook-спільнота «ЕхоЧГ», посеред білого дня в центрі міста невідомі позбавили життя чоловіка. За інформацією свідків, померлому близько 30 років.

Фото: ЕхоЧГ