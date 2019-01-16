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Завтра центр Львова буде без води

Юлія Шпак

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Завтра, 17 січня, з 09.00 год. до 22.00 год. у зв’язку з плановими роботами пов’язаними з влаштуванням засувки діаметром 300 мм на вул. Водогінній буде припинено водопостачання в центральну частину міста. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал».

 

Як повідомляється, водопостачання буде призупинено в район, обмежений вулицями: Зелена, 1 — 89; 2 — 88, Франка, Винниченка, Підвальна, пл. Торгова, Городоцька, 1 — 51; 2 — 28, Огієнка, Стефаника, Кн. Романа та прилеглі до них вулиці.

«Це планові роботи, які допоможуть нам покращити регулювання тиску води у центральній частині міста. Ми уже два дні виконуємо усі підготовчі монтажні роботи для того, щоб завтра максимально швидко і якісно виконати підключення трубопроводу і відновити водопостачання. До робіт буде залучено 8 одиниць спецтехніки та понад 30 працівників», — зазначив головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк.

Фото: ЛМР

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