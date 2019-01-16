У Львові вчаділа сім’я з шести осіб. Серед постраждалих – троє дітей

На вулиці Остроградських отруїлись ймовірно чадним газом шість мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Як повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 16 січня близько 9:03 год. у Львові на вулиці Остроградських, 8 отруїлись ймовірно чадним газом шість мешканців квартири, в тому числі 3 дітей, які у стані важкого та середнього ступеня важкості були госпіталізовані.

Серед постраждалих:

чоловік, 1976 року народження, Львівська ОКЛ (45% карбоксигемоглобіну);

жінка, 1946 року народження, Львівська ОКЛ (35% карбоксигемоглобіну);

жінка, 1978 року народження (40% карбоксигемоглобіну);

дівчинка, 2003 року народження (дитина), МДКЛ (70% карбоксигемоглобіну);

дівчинка, 2011 року народження (дитина), МДКЛ (75% карбоксигемоглобіну);

хлопчик, 2014 року народження (дитина), МДКЛ (68% карбоксигемоглобіну);

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, мерія проведе позапланову перевірку справності димовентиляційних каналів та наявності витяжки у будинках, які обладнані пічним та газовим опаленням. Ці заходи зумовлені значним збільшенням останнім часом випадків отруєння чадним газом.