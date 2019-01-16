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У Львові вчаділа сім’я з шести осіб. Серед постраждалих – троє дітей

Олександр Косик

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На вулиці Остроградських отруїлись ймовірно чадним газом шість мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Як повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 16 січня близько 9:03 год. у Львові на вулиці Остроградських, 8 отруїлись ймовірно чадним газом шість мешканців квартири, в тому числі 3 дітей, які у стані важкого та середнього ступеня важкості були госпіталізовані.

Серед постраждалих:

  • чоловік, 1976 року народження, Львівська ОКЛ (45% карбоксигемоглобіну);
  • жінка, 1946 року народження, Львівська ОКЛ (35% карбоксигемоглобіну);
  • жінка, 1978 року народження (40% карбоксигемоглобіну);
  • дівчинка, 2003 року народження (дитина), МДКЛ (70% карбоксигемоглобіну);
  • дівчинка, 2011 року народження (дитина), МДКЛ (75% карбоксигемоглобіну);
  • хлопчик, 2014 року народження (дитина), МДКЛ (68% карбоксигемоглобіну);

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, мерія проведе позапланову перевірку справності димовентиляційних каналів та наявності витяжки у будинках, які обладнані пічним та газовим опаленням. Ці заходи зумовлені значним збільшенням останнім часом випадків отруєння чадним газом.

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