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Правоохоронці затримали мешканця Закарпаття, що у Львові вбив жінку

Олександр Косик

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Оперативники затримали зловмисника, причетного до вбивства жінки у Львові. Ним виявився раніше судимий 33-річний житель Закарпаття, суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як повідомлялося раніше, 5 січня у Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у закинутій господарській споруді на вулиці Генерала Курмановича у Львові було виявлено тіло жінки без ознак життя. Як встановили експерти, вона померла внаслідок травм голови.

Оперативники Головного управління Нацполіції Львівщини спільно із працівниками Залізничного та Стрийського відділів поліції проведеними слідчо-розшуковими заходами встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 33-річний річний мешканець Закарпатської області. Між ним та загиблою під час розпивання алкогольних напоїв виник конфлікт. Зловмисник побив жінку металевою палицею і, побачивши, що вона померла, втік зі Львова та переховувався.

Оперативники затримали його на залізничному вокзалі у місті Стрий. Жителю Закарпаття повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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