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У Львові в господарській споруді виявили тіло вбитої жінки

Юлія Шпак

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У Львові на вулиці Генерала Курмановича в господарській споруді знайшли тіло вбитої жінки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіії Львівщини.

 

У Залізничний відділ поліції 5 січня надійшло повідомлення про те, що у господарській споруді на вулиці Генерала Курмановича у Львові було виявлено тіло жінки без ознак життя.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі загиблої були виявлені сліди насильницької смерті. Як у подальшому встановили медики, жінка померла внаслідок травм голови.За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину, особисті дані загиблої та особу зловмисниці, причетної до скоєння вбивства.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе у розкритті цього злочину, поліцейські просять зголоситись на оперативну лінію 102.

Фото: поліція

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