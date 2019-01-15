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Поліція оголосила в розшук двох росіян, які причетні до нападу на Дзідзя

Олександр Косик

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Поліція розслідує кримінальне провадження через побиття лідер гурту “DZIDZIO” артиста Михайла Хоми. Двох підозрюваних, які виявились іноземцями, оголосили в розшук. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає Львівський портал.

 

Подія трапилася наприкінці грудня на вулиці Вікентія Хвойки у Подільському районі столиці. Тоді до поліції надійшло повідомлення про конфлікт поблизу радіостанції. На виклик прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, поліцейські з’ясували, що у потерпілого виник конфлікт із невідомими, які агресивно себе поводили, лаялися та вдарили співака по голові і втекли двома автомобілями. Попередньо подію кваліфіковано за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

«Ми опитали потерпілого, відібрали пояснення у очевидців та вилучили відео з камер спостереження. Окрім цього, у Києві ввели оперативний план, за допомогою якого у сусідньому районі столиці знайшли один автомобіль. Також встановили фігурантів, які нанесли тілесні ушкодження. Це – 36-річний та 33-річний іноземці, раніше судимі за підробку документів», – додав Владислав Іщенко.

У ході відпрацювання злочину та отримання додаткових матеріалів слідчим Подільського управління поліції перекваліфіковано злочин на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину та оголошено їх у розшук. За скоєне їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Михайла Хоми розрив барабанної перетинки лівого вуха, відтак йому кілька місяців заборонено виступати.

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