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Напад на DZIDZIO: співак скасував всі заплановані концерти

Юлія Шпак

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Український поп-співак DZIDZIO (Михайло Хома), на якого вчора напали невідомі у Києві, на своїй сторінці у Facebook розповів подробиці цієї ситуації.

 

«Перед ефіром на радіо на мене напала зграя бандитів, це було близько 8 людей неслов’янської зовнішності на чолі з Михайлом Мішковим, який на мою думку, є у злочинній змові з Олегом Турком. Вчора я перебував у стані шоку і не розумів серйозності того, що відбувається», – написав співак.

Також він повідомив, що лікар діагностував у нього розрив барабанної перетинки лівого вуха.

«Сьогодні зранку я почуваюся гірше. Тому лікар наполіг на госпіталізації. Я знаходжуся в лікарні і змушений буду провести тут всі новорічні свята», – розповів він.

DZIDZIO зазначив, що змушений скасувати всі заплановані концерти мінімум на місяць, а також корпоративні виступи у новорічну ніч.

«Для мене, як для музиканта, в першу чергу є важливим мій слух, який я можу втратити», – додав артист

Нагадаємо, вчора у Києві невідомі напали на співака DZIDZIO. Згодом  у поліції повідомили, що з’ясовують обставини нападу на артиста.

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