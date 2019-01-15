На Львівщині обрали кращих фехтувальників серед юніорів

З-поміж 36 спортсменів на Львівщині визначили кращих фехтувальників на шпагах серед юніорів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Протягом 9-11 січня у спортивному залі Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського проходив чемпіонат Львівщини з фехтування на шпагах серед юніорів.

Відтак переможцями та призерами змагань стали:

Шпага (юнаки):

1. Білецький Ростислав;

2. Назаревич Владислав;

3. Басін Яків;

3. Грозний-Фіалкович Кирило.

Шпага (дівчата):

1. Смірновська Юлія;

2. Калинка Влада;

3. Юхимчук Варвара;

3. Твердохліб Софія.

Фото: Львівська ОДА