На Львівщині обрали кращих фехтувальників серед юніорів

З-поміж 36 спортсменів на Львівщині визначили кращих фехтувальників на шпагах серед юніорів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Протягом 9-11 січня у спортивному залі Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського проходив чемпіонат Львівщини з фехтування на шпагах серед юніорів.
Відтак переможцями та призерами змагань стали:
Шпага (юнаки):
1. Білецький Ростислав;
2. Назаревич Владислав;
3. Басін Яків;
3. Грозний-Фіалкович Кирило.
Шпага (дівчата):
1. Смірновська Юлія;
2. Калинка Влада;
3. Юхимчук Варвара;
3. Твердохліб Софія.
Фото: Львівська ОДА
Олена Карп'юк