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Львів’ян запрошують на виставку картин школярів зі сходу України

Юлія Шпак

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До Львова приїхали школярі зі Сходу нашої країни — переможці Всеукраїнського конкурсу «Україна очима дітей АТО», разом із виставкою картин в рамках проекту «Дитинство без сліз». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«На цій виставці ми побачимо картини дітей до реабілітації та після реабілітації майстер-класами з малювання картин. Виставка картин пройде у сучасному мультимедійному центрі — Першій Львівській Медіатеці, що знаходиться за адресою: вул. Мулярська, 2А. Запрошуємо усіх охочих оглянути виставку, яка триватиме з 16 січня з 15.00 год. до 19 січня 2019 року”, — розповідають організатори.

Довідка

Молодіжний рух «Здорова Україна» провів 13 Арт-Караванів Дружби в таких містах, як: Тернопіль, Буковина, Івано-Франківськ, Румунія, Львів, Ужгород, Карпати, Закарпаття, Київ, Чернівці, Ворохта, Сергіївка, Шацькі озера.

В результаті понад 500 дітей-художників із зони АТО пройшли Арт-реабілітацію. З допомогою Арт-реабілітації психологічний стан дітей суттєво покращився.

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