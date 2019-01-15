До кінця січня на вулиці Львова виїде 15 горезвісних берлінських трамваїв

До виїзду на маршрут повністю готові 12 трамваїв із закуплених впродовж літа-осені 2018 року 30 вагонів Tatra KT4DM. Десять вагонів із цієї партії тривалий час вже успішно курсують на трамвайному маршруті № 3. А до кінця січня, відповідно до попередньо узгодженого плану, на лінії мають працювати 15 вагонів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Нагадаємо, обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом службової недбалості посадовців Львівської міської ради та ЛКП «Львівелектротранс» при закупівлі 30 вживаних німецьких трамваїв. Мова йде про те, що їхні технічні характеристики не відповідають існуючим у Львові маршрутним лініям та платформам зупинок.

Водночас посадовці Львівелектротрансу ще торік знали про те, німецькі трамваї не підходять Львову. Для того, щоб вивести «берлінський» вагон на маршрут, необхідно переобладнати його візкову базу на відповідну до метрової львівської колії та отримати українську сертифікацію. У середньому на підготовку одного вагона необхідно близько 30 робочих днів. Одночасно до випуску готують кілька вагонів.

За перші три місяці роботи модернізовані німецькі вагони підтвердили свій хороший технічний стан та високу експлуатаційну надійність.

«Адаптація та введення в експлуатацію другої частини із „берлінської“ трамвайної партії триватиме впродовж лютого-травня 2019 року», — повідомив в.о. директора ЛКП «Львівелектротранс» В’ячеслав Кокошко.