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43-річний самбірчанин вкотре попався на крадіжці

Олександр Косик

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На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжки акумуляторів з КамАЗу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Раніше судимому мешканцю Самбора загрожує покарання – до трьох років обмеження волі.

У Самбірський відділ поліції за допомогою звернувся 43-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його вантажного автомобіля КамАЗ було викрадено дві акумуляторні батареї.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 34-річний раніше судимий мешканець Самбора. Речові докази поліцейські вилучили. Досудове розслідування триває.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі.

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