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У Львові відкоригували схеми руху сімох маршруток

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 14 січня, виконавчий комітет Львівської міськради вніс зміни до схеми руху сімох автобусних маршрутів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

«Коригування транспортної мережі пов’язане з тим, що на деякі маршрути вже виїхали великогабаритні автобуси, і подекуди на вулицях вони не можуть проїхати (мова йде про маршрути №5а, №9, №45, №47а). Крім того, внесено зміни й в інші маршрути, які фактично вже не їздять більше двох років, хоча відкривали їх на прохання мешканців (маршрути №12, №30, №35). Можливо, зараз знайдуться бажаючі їх обслуговувати», – пояснив начальник міського управління транспорту Олег Партика.

Відтак мерія відкоригувала схему руху таких маршруток:

маршрут №5А (ст. Підзамче – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Під Дубом – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – м. Винники (вул. Галицька – кільцева дорога – вул. Галицька) – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Під Дубом – вул. Замарстинівська – вул. Гайдамацька – вул. Б. Хмельницького – ст. Підзамче);

маршрут №9 (с. Муроване – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – вул. П. Дорошенка – вул. С. Бандери – вул. Генерала Т. Чупринки – вул. І. Горбачевського – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. Стрийська – вул. В. Вернадського (автовокзал) – вул. Стрийська – вул. І. Рубчака – вул. Тролейбусна – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – с. Муроване);

маршрут №12 (вул. І. Величковського – вул. Т. Шевченка – вул. о. Омеляна Ковча – вул. Винниця – вул. Тунельна – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. В. Липинського (автовокзал «Північний») – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – вул. Тунельна – вул. Винниця – вул. о. Омеляна Ковча – вул. Т. Шевченка – вул. І. Величковського);

маршрут №30 (вул. Т. Шевченка (Рясне 1) – вул. Левандівська – вул. Сяйво – вул. Городоцька – пл. М. Кропивницького – вул. С. Бандери – вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Козельницька – вул. Панаса Мирного – вул. Угорська – вул. Віденська – вул. С. Литвиненка – вул. Панаса Мирного – вул. Козельницька – вул. І. Франка – вул. Уласа Самчука – вул. І. Свєнціцького – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – пл. М. Кропивницького – вул. Коротка – вул. Городоцька – вул. Сяйво – вул. Левандівська – вул. Т. Шевченка (Рясне 1);

маршрут №35 (вул. Польова – вул. Новознесенська – вул. Механічна – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – вул. Торгова – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Соборна – вул. І. Франка – вул. Зелена – вул. Шота Руставелі – вул. Стрийська – с. Солонка (вул. Наварійська) – вул. Стрийська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – вул. І. Франка – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Польова);

маршрут №45 (ТРЦ «Вікторія Гарденс» – вул. Наукова – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Наукова – ТРЦ «Вікторія Гарденс»);

маршрут №47А (просп. Червоної Калини – вул. Коломийська – вул. І. Кавалерідзе – вул. Сихівська – вул. Зелена – вул. Пасічна – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Пасічна – вул. Зелена – вул. Сихівська – просп. Червоної Калини).

Нагадаємо, шатл-басу, який курсує у Винниках, мерія також присвоїла номер №36А.

Як повідомляв Львівський портал, востаннє зміни до схеми руху автобусів міськрада вносила на початку 2018 року.

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