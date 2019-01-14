У Львові відкоригували схеми руху сімох маршруток

Сьогодні, 14 січня, виконавчий комітет Львівської міськради вніс зміни до схеми руху сімох автобусних маршрутів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Коригування транспортної мережі пов’язане з тим, що на деякі маршрути вже виїхали великогабаритні автобуси, і подекуди на вулицях вони не можуть проїхати (мова йде про маршрути №5а, №9, №45, №47а). Крім того, внесено зміни й в інші маршрути, які фактично вже не їздять більше двох років, хоча відкривали їх на прохання мешканців (маршрути №12, №30, №35). Можливо, зараз знайдуться бажаючі їх обслуговувати», – пояснив начальник міського управління транспорту Олег Партика.

Відтак мерія відкоригувала схему руху таких маршруток:

маршрут №5А (ст. Підзамче – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Під Дубом – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – м. Винники (вул. Галицька – кільцева дорога – вул. Галицька) – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Під Дубом – вул. Замарстинівська – вул. Гайдамацька – вул. Б. Хмельницького – ст. Підзамче);

маршрут №9 (с. Муроване – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – вул. П. Дорошенка – вул. С. Бандери – вул. Генерала Т. Чупринки – вул. І. Горбачевського – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. Стрийська – вул. В. Вернадського (автовокзал) – вул. Стрийська – вул. І. Рубчака – вул. Тролейбусна – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – с. Муроване);

маршрут №12 (вул. І. Величковського – вул. Т. Шевченка – вул. о. Омеляна Ковча – вул. Винниця – вул. Тунельна – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. В. Липинського (автовокзал «Північний») – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – вул. Тунельна – вул. Винниця – вул. о. Омеляна Ковча – вул. Т. Шевченка – вул. І. Величковського);

маршрут №30 (вул. Т. Шевченка (Рясне 1) – вул. Левандівська – вул. Сяйво – вул. Городоцька – пл. М. Кропивницького – вул. С. Бандери – вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Козельницька – вул. Панаса Мирного – вул. Угорська – вул. Віденська – вул. С. Литвиненка – вул. Панаса Мирного – вул. Козельницька – вул. І. Франка – вул. Уласа Самчука – вул. І. Свєнціцького – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – пл. М. Кропивницького – вул. Коротка – вул. Городоцька – вул. Сяйво – вул. Левандівська – вул. Т. Шевченка (Рясне 1);

маршрут №35 (вул. Польова – вул. Новознесенська – вул. Механічна – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – вул. Торгова – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Соборна – вул. І. Франка – вул. Зелена – вул. Шота Руставелі – вул. Стрийська – с. Солонка (вул. Наварійська) – вул. Стрийська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – вул. І. Франка – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Польова);

маршрут №45 (ТРЦ «Вікторія Гарденс» – вул. Наукова – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Наукова – ТРЦ «Вікторія Гарденс»);

маршрут №47А (просп. Червоної Калини – вул. Коломийська – вул. І. Кавалерідзе – вул. Сихівська – вул. Зелена – вул. Пасічна – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Пасічна – вул. Зелена – вул. Сихівська – просп. Червоної Калини).

Нагадаємо, шатл-басу, який курсує у Винниках, мерія також присвоїла номер №36А.

Як повідомляв Львівський портал, востаннє зміни до схеми руху автобусів міськрада вносила на початку 2018 року.