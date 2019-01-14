Винниківський шатл-бас відтепер їздитиме під номером №36А

Шатл-бас, який із кінця листопада курсує у Винниках, тепер працюватиме під номером №36А. Відповідне рішення сьогодні, 14 січня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, шатл-бас №36А курсуватиме за таким маршрутом: м. Винники (вул. Забава – вул. І. Франка – вул. Галицька – вул. Т. Шевченка – вул. В. Стуса – вул. І. Франка – вул. Забава).

Нагадаємо, шатл-бас №36А у робочі дні працює з 06:30 до 21:00 год. Ним мешканці можуть доїхати у центр Винник, а звідти – пересісти в автобуси №5А і №29, які курсують у центральну частину Львова. При цьому придбавши квиток у водія шатл-баса, пересадка у вказані маршрутки є безкоштовною.

На зворотному шляху мешканці Винник платять за проїзд в автобусах №5А і №29, а натомість пересідають у шатл-бас безкоштовно. Відтак дістатися із нижньої частини Винник до центру Львова чи залізничного вокзалу можна, оплативши лише вартість однієї поїздки.