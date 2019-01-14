У Львові працюють більше 200 пунктів збору використаних батарейок. Інтерактивна мапа

У Львові зараз діє 210 пунктів збору використаних батарейок. Для того, аби львів’яни активніше здавали такі небезпечні відходи на утилізацію, у мережі опублікували інтерактивну карту, на якій вказане місце розташування всіх пунктів прийому. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

«У батарейках містяться важкі метали, які навіть у дуже обмеженій кількості становлять загрозу здоров’ю людей. Серед них – цинк, марганець, кадмій, ртуть, нікель та інші. Викинута батарейка покривається корозією, через що шкідливі речовини можуть потрапити в ґрунтові води, а далі – у річки, озера, артезіанські води. Усього одна маленька, розміром з палець, батарейка може забруднити 400 літрів води або 20 квадратних метрів землі. А далі шкідливі речовини можуть потрапити в організм людини або тварини, де будуть накопичуватися», – йдеться у повідомленні.

Відтак львів’ян закликають правильно поводитися з такими небезпечними відходами і здавати використані батарейки у спеціальні пункти збору.

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Нагадаємо, використані батарейки також можна приносити до екобуса, який регулярно курсує різними районами Львова. Із графіком його стоянок протягом січня можна ознайомитися тут.