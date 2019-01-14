ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові працюють більше 200 пунктів збору використаних батарейок. Інтерактивна мапа

Олена Карп'юк

|

У Львові зараз діє 210 пунктів збору використаних батарейок. Для того, аби львів’яни активніше здавали такі небезпечні відходи на утилізацію, у мережі опублікували інтерактивну карту, на якій вказане місце розташування всіх пунктів прийому. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

«У батарейках містяться важкі метали, які навіть у дуже обмеженій кількості становлять загрозу здоров’ю людей. Серед них – цинк, марганець, кадмій, ртуть, нікель та інші. Викинута батарейка покривається корозією, через що шкідливі речовини можуть потрапити в ґрунтові води, а далі – у річки, озера, артезіанські води. Усього одна маленька, розміром з палець, батарейка може забруднити 400 літрів води або 20 квадратних метрів землі. А далі шкідливі речовини можуть потрапити в організм людини або тварини, де будуть накопичуватися», – йдеться у повідомленні.

Відтак львів’ян закликають правильно поводитися з такими небезпечними відходами і здавати використані батарейки у спеціальні пункти збору.

Нагадаємо, використані батарейки також можна приносити до екобуса, який регулярно курсує різними районами Львова. Із графіком його стоянок протягом січня можна ознайомитися тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...