Куди у Львові приносити використані лампи і батарейки? Графік екобуса на січень

Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР просить приносити відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію, а не викидати їх до загальних сміттєвих контейнерів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Графік стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на січень 2019 року: