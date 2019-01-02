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Куди у Львові приносити використані лампи і батарейки? Графік екобуса на січень

Омелян Шевчук

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Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР просить приносити відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію, а не викидати їх до загальних сміттєвих контейнерів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Графік стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на січень 2019 року:

  1. 14:00-17:00 Середа 02.01.2019 ТЦ «Рукавичка» м. Винники, вул. Галицька
  2. 14:00-17:00 Середа 02.01.2019 ТЦ «Рукавичка» смт. Брюховичі, вул. Львівська, 23а
  3. 14:00-17:00 П’ятниця 04.01.2019 ДАБІ м. Львова вул. Угорська, 7
  4. 14:00-17:00 П’ятниця 04.01.2019 Ринок «Балатон» вул. Гетьмана І.Мазепи, 11
  5. 10:00-13:00 Субота 05.01.2019 Львівська міська рада пл. Ринок, 1
  6. 10:00-13:00 Субота 05.01.2019 Супермаркет «Арсен» вул. Зелена, 147
  7. 14:00-17:00 Субота 05.01.2019 ТВК «Південний» вул. І.Виговського, 102
  8. 14:00-17:00 П’ятниця 11.01.2019 Торговий центр «BAM» вул. Наукова, 35а
  9. 14:00-17:00 П’ятниця 11.01.2019 Торговий центр «Скриня» вул. Городоцька, 179
  10. 10:00-13:00 Субота 12.01.2019 Торговий центр «BAM» вул. Б.Хмельницького, 214
  11. 10:00-13:00 Субота 12.01.2019 Ринок «Санта Барбара» просп. Червоної Калини, 105
  12. 14:00-17:00 Субота 12.01.2019 Супермаркет «Арсен» просп. В.Чорновола, 93
  13. 14:00-17:00 Середа 16.01.2019 ТЦ «Рукавичка» смт. Рудно, вул. Огієнка, 4
  14. 14:00-17:00 П’ятниця 18.01.2019 Торговий центр «BAM» просп. Червоної Калини, 62
  15. 14:00-17:00 П’ятниця 18.01.2019 Личаківська райадміністрація вул. Левицького, 67
  16. 14:00-17:00 П’ятниця 25.01.2019 Супермаркет «Арсен» вул. Патона, 37
  17. 14:00-17:00 П’ятниця 25.01.2019 Між маг. «Фокстрот» і унів. «Львів» вул. Княгині Ольги, 106
  18. 10:00-13:00 Субота 26.01.2019 ТЦ «Будинок меблів» вул. Любінська, 92
  19. 10:00-13:00 Субота 26.01.2019 Торговий центр «BAM» вул. Т.Шевченка, 358
  20. 14:00-17:00 Субота 26.01.2019 Супермаркет «Наш край» вул. Пасічна, 42
  21. 14:00-17:00 Субота 26.01.2019 ТЦ «Вопак» вул. Широка, 66

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