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Поліцейські затримали чоловіка, який посеред білого дня у Червонограді зарізав знайомого

Юлія Шпак

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Поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який у суботу, 12 січня, в Червонограді смертельно поранив знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

 

У Червоноградський відділ поліції 12 січня надійшло повідомлення про те, що на вулиці Купчинського у Червонограді на тротуарі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя з пораненням шиї.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Також встановлено, що у той день він розпивав спиртне з двома знайомими. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого 39-річний мешканець Червонограда наніс товаришу удар ножем у шию. Внаслідок поранення чоловік помер до приїзду медиків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі  на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину – він затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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