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Ernest Airlines нарощує літній продаж квитків зі Львова до Італії

Андрій Котенський

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Авіакомпанія Ernest Airlines, яка здійснює сполучення Львова із містами Італії, уже відкрила продаж квитків на літній сезон 2019 року. Придбати квитки можна за трьома напрямками – Риму, Мілану та Неаполя. Продаж квитків до Венеції та Мілану-Мальпенси на сьогодні недоступні. Такі дані офіційного сайту авіаперевізника, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так з 1 квітня зі Львова до Мілану (Бергамо) здійснюватиметься три щотижневі рейси по понеділках, середах і п’ятницях за ціною від 65 євро в одну сторону. Після Різдва на цьому напрямку кількість рейсів скоротили до дох у тиждень.

Авіасполучення між Львовом і Римом у новому сезоні відбуватиметься двічі на тиждень по понеділках та п’ятницях. Вартість квитків стартує від 49 євро в одну сторону.

Львів із Неаполем поєднуватиме три щотижневі рейси – по понеділках, середах і п’ятницях, за ціною від 75 євро в одну сторону.

Тим часом авіасполучення Львова із італійською Венецією та Міланом-Мальпенсо наразі призупинено. Ще донедавна на цих напрямках здійснювалося по три щотижневі рейси.

Нагадаємо, партнерство Ernest Airlines з МА «Львів» ім. Данила Галицького розпочалося 20 жовтня 2017 року. Тоді авіакомпанія відкрила рейс у Мілан (Бергамо). Вже через півтора місяці, у грудні, було запроваджено ще два напрямки – у Венецію та Неаполь, а з 22 червня ERNEST розширив географію польотів у Мілан (Мальпенса) та Рим (Ф’юмічіно). Впродовж 2018 року авіакомпанія здійснила перевезення більше, ніж 100 000 пасажирів між Львовом та містами Італії. Погіршилось завантаження рейсів авіаперевізника Ernest після серії затримок і відмін рейсів.  8 січня 2019 року Ernest Airlines оголосив про оптимізацію співпраці з аеропортом «Львів». Ряд рейсів та напрямків було скасовано. Спершу відновили літній продаж квитків до Риму та Мілану (Бергамо).

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