ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ
Bungiorno Italia!
Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірренського моря. Якщо ви були в Мілані чи Венеції, і думаєте, що знаєте про Італію все, то ви помиляєтесь, адже південна частина цієї країни абсолютно не схожа на популярні міста відомого чобітка. Кореспондент Львівського порталу здійснив невелику мандрівку до Неаполя з авіакомпанією Ernest та вже готовий розповісти, чому вам потрібно до Кампанії.
Польоти до Неаполя виконуються з Міжнародного аеропорту «Львів» італійською авіакомпанією Ernest Airlines тричі на тиждень. Якщо купувати квитки заздалегідь, то вартість перельоту вам обійдеться всього у 64 євро. Цей напрям відкрився 8 грудня і вже зараз його наповненість складає близько 90%, що свідчить про неабияку популярність.
Оскільки літак прибуває до Неаполя об 12.45, то у вас є достатньо часу, щоб доїхати до міста, поселитись у готелі та вирушати на прогулянку. Неаполь – це найбільше місто південної Італії розташоване у підніжжі вулкану Везувій на північному узбережжі Неаполітанської затоки Тірренського моря. Неаполь був заснований греками і вважається справжньою перлиною півдня Італії. Місто сповнене темпераментними жителями ( їх тут трішки менше мільйона), найрізноманітнішими церквами (яких у Неаполі понад 480) та автентичними ресторанчиками, що там і манать чудовими ароматами.
Неаполь славиться своєї їжею, це й не дивно, адже місто, у якому створили першу піцу, не може не здивувати своїми гастрономічними особливостями. Серед неаполітанців дуже поширеним є явище перекусів «на ходу», тому ми рекомендуємо вам пообідати саме вуличною їжею. Маленькі заклади, що пригощають піцою-гаманцем, місцевою кавою та солодощами на зразок ромової баби, є дуже відкритими і ви можете без проблем зазирнути на кухню чи послухати історію цього заклади від офіціантів. Тому просто прогуляйтесь вуличками цього контрастного міста та куштуйте найпопулярніші страви Неаполя.
Вже ввечері варто сходити у один з ресторанів та скуштувати славнозвісної піци Маргарити з келихом місцевого вина. Місто є дуже красивим як і вдень, так і вночі, адже вона живе, справжнє та дружнє до гостей. Тому просто насолодіться його архітектурою, галереями, музеями та площами. Тільки коли ви на власні очі побачите вулицю Спакканаполі, площу Плебісциту, Королівський замок та Галерею Умберто, ви зрозумієте, у чому цінність столиці південної Італії.
Активний вулкан Везувій, поруч з яким розташований Неаполь
Всього у 23 км від Неаполя є музей-руїни давньоримського міста Помпеї. Сюди варто приїхати, щоб ознайомитись з археологічною частиною міста, зруйнованою під час виверження Везувія у 79-у році до н.е. Не зрозумійте неправильно, місто і справді зруйноване, але потрапивши сюди ви зможете побачити чимало краси: помпейські вілли, Лупанарій, римські бані, храми, палестру гладіаторів. Щоб просто зрозуміти масштаби цього величного місця, то лишень уявіть, що площа розкопаного міста становить 44 га! Так, вам доведеться витратити кілька днів, щоб все обійти, але хороший екскурсовод зможе показати вам найцікавіше всього за кілька годин. Обов'язково відвідайте це місце, щоб зрозуміти, як жили дві тисячі років тому, та наскільки розумними технологіями користувались тогочасні люди.
І якщо у вас у Кампанії є всього кілька днів, то ви просто змушені відвідати острів Капрі. Але попередимо, провівши тут день, вам захочеться залишитись назавжди. Щоб добратися з Неаполя до острова, вам доведеться витратити близько 2 годин, але цей час у катері, у відритому морі принесе вам тільки задоволення. Площ острова Капрі – 11 квадратних кілометрів. На його горбистих схилах проживає всього 12 тисяч мешканців, але вони надзвичайно доброзичливі та приємні люди, цей не дивно, адже заробити гроші тут можна лиш завдяки туризму, тому будьте певні, що про вам тут подбають. Додамо,що, незважаючи на малу кількість місцевих мешканців, на острові є 2 міста – Капрі і Анакапрі.
На острові дуже вузенькі вулички, на яких мало де може розминутись два автомобілі, неймовірно красиві будиночки, неначе намальовані, дуже багато дерев і квітів, які розфарбовують острів у найрізноманітніші барви. Тут мав віллу Берлусконі та Горький, лікувався від туберкульозу Коцюбинський. Тут навіть хотів придбати маєток Абрамович, але йому не дозволили побудувати вертолітний майданчик, тому він відпочиває на Капрі у готелях.
Кожен метр острова є чимось унікальним. До прикладу, коли ми прогулювались біля місцевий крамниць, ми натрапили на майстерню, де виготовляють сандалі. Власником і майстром тут просто неба працює сеньйор Сальваторе, який у 15-річному віці пожив босоніжки для Жаклін Кеннеді, яка також приїхала на відпочинок до Капрі. Тому якщо вам пощастить, то цей чоловік може пошити за 20 хвилин вам сандалі будь-якої форми, щоправда за них доведеться викласти від 30 до 3000 євро.
сеньйор Сальваторе
Найбільше краси ви побачите не на самому острові, а довкола нього, коли прокатаєтесь екскурсійним катером навколо Капрі (а це біля 17 кілометрів). Неймовірне блакитне море, скали та затоки заворожують своєї красою і у вас постійно перехоплює дух від побаченого. Цю красу дуже важко передати за допомогою фото, але ми постарались зробити кілька світлин, щоб ви змогли надихнутись та вже почати планувати подорож до Капрі.
Це далеко не вся краса, яку можна побачити в регіоні Кампанія, тому якщо у вас буде трішки більше часу, то ви зможете піднятися на діючий вулкан Везувій чи з'їздити до славнозвісного Сорренто. Повірте, на півдні Італії є на що подивитись і зараз потрапити сюди надзвичайно легко. Тому вже заходьте на сайт Ernest Airlines, купуйте квитки та вирушайте до неймовірного Неаполя!
Текст, фото - Соломія Григор'єва