І якщо у вас у Кампанії є всього кілька днів, то ви просто змушені відвідати острів Капрі. Але попередимо, провівши тут день, вам захочеться залишитись назавжди. Щоб добратися з Неаполя до острова, вам доведеться витратити близько 2 годин, але цей час у катері, у відритому морі принесе вам тільки задоволення. Площ острова Капрі – 11 квадратних кілометрів. На його горбистих схилах проживає всього 12 тисяч мешканців, але вони надзвичайно доброзичливі та приємні люди, цей не дивно, адже заробити гроші тут можна лиш завдяки туризму, тому будьте певні, що про вам тут подбають. Додамо,що, незважаючи на малу кількість місцевих мешканців, на острові є 2 міста – Капрі і Анакапрі.