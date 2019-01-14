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Дрогобиччанину, який підрізав знайомого, загрожує до семи років тюрми

Олександр Косик

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За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 45-річному мешканцю Дрогобича загрожує ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Конфлікт на ґрунті ревнощів трапився минулоріч, 14 вересня у місті Дрогобич. Під час розпивання спиртних напоїв із 55-річним знайомим, зловмисник наніс йому удар ножем у живіт.

Слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області чоловіку обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Кримінальне провадження скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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