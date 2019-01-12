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Вибух у пекарні Парижа: 4 загиблих, 30 постраждалих

Дарина Смеречанська

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Четверо людей загинули унаслідок вибуху в пекарні у центрі Парижа. Серед них — двоє пожежників, заявила місцева влада. Про це повідомляє «Громадське».

 

Попередньо, кількість поранених зросла до 30, зокрема, п’ятеро з них дістали важких травм.

На місце вибуху мобілізували 200 рятувальників. Прокуратура Парижа почала розслідування інциденту. Французький канал BFMTV з посиланням на префектуру поліції повідомив, що причиною вибуху став витік газу.

Нагадаємо, зранку 12 січня у пекарні в центрі Парижа прогримів вибух. Спочатку стало відомо про 20 постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла. На місце вибуху прибув прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп і міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер.

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