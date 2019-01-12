У Парижі прогримів потужний вибух

Потужний вибух стався в одному з будинків у Парижі у Франції. Про це повідомляє УНН повідомляє з посиланням на поліцію міста.

“Бригада пожежної служби у Парижі працює на місці пожежі у місцевому підприємстві, яка сталася після сильного вибуху на вулиці Тревізо у 9-му окрузі”, – повідомили у поліції у Twitter.

Правоохоронці закликали уникати місця події і залишати проїзд для машин швидкої допомоги.

Як пише BFM TV, місцем вибуху стала пекарня. Подія сталася близько 9 ранку в суботу, є кілька поранених людей, у будівлях навколо від вибуху розбито кілька вітрин.