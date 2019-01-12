У столичному торговому центрі стався вибух

У Києві в торговому центрі стався вибух, в результаті якого постраждав чоловік. Його госпіталізували в лікарню з травмою руки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Так, близько 12-ї години у чергову частину надійшла інформація, що на вул. Борщагівській у торговому центрі пролунав вибух. На місці події працювали поліцейські, вибухотехніки, лікарі «швидкої» та рятувальники.

За попередньою інформацією, вибух пролунав на третьому поверсі при проведенні ремонтних робіт. Зі слів свідків, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці.

Потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

На момент вибуху у приміщенні не було відвідувачів, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції. Після проведення перевірки буде надана правова оцінка події.