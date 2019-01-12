Раніше судима жінка під час конфлікту підрізала ножем свого співмешканця

На Львівщині раніше судима жінка під час побутового конфлікту поранила ножем свого співмешканця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Старосамбірське відділення поліції 11 січня надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з лікарень району з діагнозом «колото-різана рана з ураженням легені» доставлено 30-річного чоловіка, мешканця міста Хирів.

Як встановили правоохоронці, поранення чоловік отримав під час побутового конфлікту зі своєю раніше судимою 36-річною співмешканкою, котра завдала потерпілому удар кухонним ножем.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Зловмисниця затримана в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для неї міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.