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Поліція затримала 29-річного львів'янина, який обікрав жінку в маршрутці

Дарина Смеречанська

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У Львові правоохоронці затримали зловмисника, причетного до «кишенькової» крадіжки у маршрутному таксі. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, 11 січня до поліції надійшло повідомлення від 34-річної жінки про те, що близько 17.50 під час проїзду в маршрутному таксі у Львові у неї з сумки було викрадено гаманець з грошима, банківськими картками та документами.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 29-річний львів’янин. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

 

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