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У Львові розшукують безвісти зниклого 42-річного чоловіка

Дарина Смеречанська

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У Львові розшукують безвісти зниклого 42-річного Андрія Сидора. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісти зниклого Сидора Андрія Ігоровича, 27.09.1977 р.н., мешканця м. Львів, вул. Коломийська.

Всіх, кому що-небудь відомо про його можливе місце перебування, просять повідомити за телефонами:   (032) 221-02-99,  221-09-99, або 102.

 

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