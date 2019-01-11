У Львові розшукують безвісти зниклого 42-річного чоловіка

У Львові розшукують безвісти зниклого 42-річного Андрія Сидора. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісти зниклого Сидора Андрія Ігоровича, 27.09.1977 р.н., мешканця м. Львів, вул. Коломийська.

Всіх, кому що-небудь відомо про його можливе місце перебування, просять повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.