У Львові демонтували майже 6000 незаконних рекламних конструкцій. Найбільший порушник – гральні заклади

Упродовж 2018 року у Львові демонтували 5780 несанкціонованих рекламних конструкцій, що вдвічі більше, ніж у 2017 році. Про це Львівському порталу повідомили у комунальному підприємстві «Адміністративно-технічне управління».

Більшість із 5780 рекламних конструкцій на вимогу мерії суб’єкти господарювання демонтували добровільно. Водночас після цього підприємці стали частіше звертатися за консультацією до робочої групи для розробки паспорта вивіски та його узгодження.

Загалом Львові узгодили вже 6648 паспортів вивісок, які доповнюють фасад будівлі, а не псують його. Упродовж минулого року міськрада узгодила 1395 паспортів вивісок.

«Більшість вивісок самовільно встановлюються та мають убогий дизайн, який, як правило, не узгоджується з архітектурою будинку, закриває декоративні елементи фасаду, вони мають агресивний колір, а підсвітка відвертає увагу від оздоблення самого будинку», – йдеться у повідомленні.

Як наголошують в Адміністративно-технічному управлінні, найбільшим порушником у розміщенні самовільних рекламних конструкцій є заклади грального бізнесу.

«Їхні рекламні конструкції є досить агресивними та негативно впливають на сприйняття усього фасаду, будинків, вулиць міста, тому у 2018 році було демонтовано 113 таких рекламних конструкцій. Але і це власників не зупиняє, вони повторно встановлюють свої конструкції назад», – вказано у повідомленні.

Зазначимо, для того, щоб встановити рекламну конструкцію у Львові, суб’єкти господарювання мають отримати на це дозвіл. Якщо ж мерія виявляє самовільно облаштовану рекламу, то Адміністративно-технічне управління вимагає, аби власник демонтував її добровільно. Якщо ж бізнесмени відмовляються це робити, то підприємство демонтує конструкцію самостійно, але при цьому суб’єкт господарювання має компенсувати всі витрати.

Фото: Адміністративно-технічне управління