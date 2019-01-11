ОСТАННІ НОВИНИ

У Кам’янка-Бузькому районі виявили чергову нелегальну АЗС

Юлія Шпак

|

У січні 2019 року в межах операції «Акциз» у Кам’янко-Бузькому районі Львівської області виявили АЗС, на якій здійснювалась реалізація підакцизних товарів (дизпалива) сумнівного походження без відповідних дозвільних документів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

«Описано та вилучено автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 150 тис. грн, а також дизельне паливо, яке зберігалось в резервуарі об’ємом 10 тон, орієнтовною вартістю 300 тис. грн. Складено протокол про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП («Порушення порядку провадження господарської діяльності»), який скеровано у Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області для розгляду та прийняття рішення», – йдеться у повідомленні.

Фото: ДФС у Львівській області

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...