У Кам’янка-Бузькому районі виявили чергову нелегальну АЗС

У січні 2019 року в межах операції «Акциз» у Кам’янко-Бузькому районі Львівської області виявили АЗС, на якій здійснювалась реалізація підакцизних товарів (дизпалива) сумнівного походження без відповідних дозвільних документів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

«Описано та вилучено автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 150 тис. грн, а також дизельне паливо, яке зберігалось в резервуарі об’ємом 10 тон, орієнтовною вартістю 300 тис. грн. Складено протокол про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП («Порушення порядку провадження господарської діяльності»), який скеровано у Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області для розгляду та прийняття рішення», – йдеться у повідомленні.

Фото: ДФС у Львівській області