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Раміро Аріста запрошує насолодитися запальними ритмами Латинської Америки

Андрій Котенський

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Львів’ян та гостей міста запрошують у Львівську філармонію на справжню оазу літа серед зими – концерт «У ритмах Латинської Америки» із колосальним аргентинським диригентом Раміро Аріста, що обіцяє запалити сонце у серцях слухачів пристрасною іспанською та латиноамериканською музикою. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Я щасливий давати вже третій концерт для львів’ян і грати з одним із найкращих оркестрів України – Академічним симфонічним оркестром Львівської філармонії. Щиро дякую за запрошення. Цього року ми підготували неймовірно емоційну, дуже контрастну програму. Ми поринемо у світ південної музики від класики до фолку, від академічного виконання до популярних, усім відомих мотивів, від танцювальних ритмів до глибокої філософії», – говорить Раміро Аріста

Окрасою першого відділення будуть твори геніального француза Жоржа Бізе і його неймовірна Кармен-сюїта. Це дуже іспанська музика – пасадобль, болеро, фламенко із «смаком», «ароматом» та вишуканістю Франції. Крім того, ми познайомимо львівську публіку із кубинським композитором, що довгий час жив і творив в Іспанії – Ернесто Лекуона. Це теж спекотні іспанські і циганські ритми. Пристрасть. Чуттєвість.

Друге відділення буде музичною подорожжю до Латинської Америки.  Мексиканський фольклор вбраний у академічну строгість і претензійність Артуро Маркеза. Альберто Хінастера – це теж академічна класика, але вона максимально відображає  і передає настрій життя, побут, природу мексиканського села.

Остання частина концерту буде присвячена популярній музиці. Перуанський композитор Даніель Аломія Роблес та його «Політ кондора» занурить слухача у прекрасну атмосферу древніх міст, високих Анд, вільного вітру у прозорому, як сльози небі. Чиста, істинна музика просякнута глибоким сумом, меланхолією, самотністю. Далі помандруємо у спекотну і яскраву Бразилію, колоритну Мексику та нестримну Колумбію разом із шикарною, запальною музикою Арі Баррозу, Віктора Вегаса, Лучо Бермудеза.

Приходьте та пориньте у тепло південного сонця, легкого морського бризу та п’янкого аромату тропіків разом із «ритмами Латинської Америки»!

Концерт відбудеться 13 січня, об 18.00. Квитки можна придбати тут: philharmonia.lviv

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