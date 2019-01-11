Ernest Airlines відкрила літній продаж квитків зі Львова до Італії лише за двома напрямками

Авіакомпанія Ernest Airlines, яка здійснює сполучення Львова із містами Італії, уже відкрила продаж квитків на літній сезон 2019 року. Наразі придбати квитки можна лише за двома напрямками – Риму та Мілану. Продаж квитків до Венеції, Неаполю та Мілану-Мальпенси на сьогодні недоступні. Такі дані офіційного сайту авіаперевізника, передає кореспондент Львівського порталу.

Так з 1 квітня зі Львова до Мілану (Бергамо) здійснюватиметься три щотижневі рейси по понеділках, середах і п’ятницях за ціною від 65 євро в одну сторону. Після Різдва на цьому напрямку кількість рейсів скоротили до дох у тиждень.

Авіасполучення між Львовом і Римом у новому сезоні відбуватиметься двічі на тиждень по понеділках та п’ятницях. Вартість квитків стартує від 49 євро в одну сторону.

Тим часом авіасполучення Львова із італійською Венецією, Неаполем та Міланом-Мальпенсо наразі призупинено на невизначений термін. Ще донедавна на цих напрямках здійснювалося по три щотижневі рейси.

Очікується, що до початку літнього сезону буде оголошено про нові напрямки авіаперевізника.

Нагадаємо, партнерство Ernest Airlines з МА «Львів» ім. Данила Галицького розпочалося 20 жовтня 2017 року. Тоді авіакомпанія відкрила рейс у Мілан (Бергамо). Вже через півтора місяці, у грудні, було запроваджено ще два напрямки – у Венецію та Неаполь, а з 22 червня ERNEST розширив географію польотів у Мілан (Мальпенса) та Рим (Ф’юмічіно). Впродовж 2018 року авіакомпанія здійснила перевезення більше, ніж 100 000 пасажирів між Львовом та містами Італії. Погіршилось завантаження рейсів авіаперевізника Ernest після серії затримок і відмін рейсів. 8 січня 2019 року Ernest Airlines оголосив про оптимізацію співпраці з аеропортом «Львів».