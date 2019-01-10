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Прокуратура оголосила про підозру поліцейським, які покривали кишенькових злодіїв на вокзалі у Львові

Юлія Шпак

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Прокуратура повідомила про підозру дев’ятьом учасникам організованої групи, яку створили  працівники поліції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Встановлено, що у період травня-серпня 2018 року, поліцейські організували та прикривали систематичне вчинення злочинів особами ромської національності на території Головного залізничного вокзалу м. Львова. Зловмисники заволоділи грошовими коштами потерпілих на понад 160 тис. грн.

«Зазначимо, що члени організованого угрупування з метою приховування своєї злочинної діяльності постійно змінювали номери абонентів мобільного зв’язку, а також для зменшення кількості скарг громадян про вчинені крадіжки, організували залишення кишеньковими злодіями документів потерпілих після їх викрадення у заздалегідь обумовленому місці», – повідомляють у прокуратурі.

На даний час до Галицького районного суду направлено клопотання про обрання учасникам організованої групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення інкримінованих злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, одного працівника поліції, який покривав групу кишенькових злодіїв на залізничному вокзалі, затримали у серпні 2018 року.

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