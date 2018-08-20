У Львові затримали працівника поліції, який покривав групу кишенькових злодіїв на залізничному вокзалі

У Львові на залізничному вокзалі викрито групу кишенькових злодіїв, яка заручилася підтримкою окремих поліцейських. Група мешканців Закарпатської області промишляла на львівському залізничному вокзалі крадіжками майна та цінностей пасажирів. Дії злодійок покривали окремі співробітники відділу поліції за систематичну «долю». Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Зазначається, що до Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України впродовж 2018 року неодноразово надходила інформація щодо беззаконня, яке панує на залізничному вокзалі Львова. Декілька жінок ромської національності цуплять гроші, коштовності та майно пасажирів, а працівники поліції, до яких звертаються потерпілі, переконують не писати заяви про злочини і не затримують злодійок.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ прокуратура Львівської області розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України.

«Оперативники УДВБ НПУ встановили, що до крадіжок причетні жительки міста Берегове, Закарпатської області, віком 18-38 років. Жінки винаймали у Львові житло, а на вокзал виходили «на роботу». Спустошували сумки та кишені пасажирів зухвало, не боячись відповідальності, адже діяли під прикриттям поліції Залізничного ВП. Щомісячно 50% від поцупленого отримував 46-річний старший оперуповноважений поліції за невтручання у злодійський бізнес. У разі звернення до поліції, потерпілих наполегливо переконували не писати відповідні заяви про вчинений злочин, а в окремих випадках через кілька днів повертали громадянам викрадені документи», – йдеться у повідомленні Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Після передачі злодійками співробітникові карного розшуку поліції чергового «відкату», його затримали працівники Львівського управління ДВБ НПУ та слідчі прокуратури області. У 46-річного капітана поліції вилучено 5 тисяч гривень, 500 євро та 50 доларів США.

За ухвалою Галицького районного суду Львова проведено санкціоновані обшуки в адміністративній будівлі Залізничного відділу львівської поліції та у приміщенні відділу превентивної діяльності Залізничного ВП.

Крім того навідалися поліцейські і на квартиру, яку винаймала викрита група мешканок Закарпаття. Під час обшуку вилучено кошти у різній валюті. Жінок затримано в порядку ст.208 КПК України.

На теперішній час зловмисникам готується оголошення підозри за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.2 ст.185 (Крадіжка) КК України. Разом з тим тривають заходи, спрямовані на встановлення причетності інших співробітників поліції, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.