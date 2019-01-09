Зловмисника, який підрізав патрульну, відправили на примусове лікування

Галицький районний суд Львова виніс рішення стосовно зловмисника, який у травні 2018 року напав та підрізав патрульну. Чоловіка відправлять на примусове лікування до психіатричного медичного закладу . Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Так, до 42-річного уродженця Закарпатської області застосують примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного медзакладу із суворим наглядом, оскільки той страждає психічним захворюванням та не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Також у патрульній поліції зазначили, що нещодавно суд оприлюднив відео даного інциденту. На відеокадрах видно, як інспекторка наздоганяє учасника дорожньо-транспортної пригоди під час його втечі, зупиняє чоловіка, а той, погрожуючи і вживаючи нецензурну лексику, вдаряє її ножем.

Інший поліцейський після криків своєї колеги про допомогу здійснив попереджувальний постріл у повітря, і згодом влучив нападникові у ногу, після чого останнього затримали.