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Зловмисника, який підрізав патрульну, відправили на примусове лікування

Юлія Шпак

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Галицький районний суд Львова виніс рішення стосовно зловмисника, який у травні 2018 року напав та підрізав патрульну. Чоловіка відправлять на примусове лікування до психіатричного медичного закладу . Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Так, до 42-річного уродженця Закарпатської області застосують примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного медзакладу із суворим наглядом, оскільки той страждає психічним захворюванням та не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Також у патрульній поліції зазначили, що нещодавно суд оприлюднив відео даного інциденту. На відеокадрах видно, як інспекторка наздоганяє учасника дорожньо-транспортної пригоди під час його втечі, зупиняє чоловіка, а той, погрожуючи і вживаючи нецензурну лексику, вдаряє її ножем.

Інший поліцейський після криків своєї колеги про допомогу здійснив попереджувальний постріл у повітря, і згодом влучив нападникові у ногу, після чого останнього затримали.

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