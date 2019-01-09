Порошенко звільнив голову Сокальської РДА, що погорів на хабарі

Петро Порошенко видав розпорядження, що звільнення голови Сокальської РДА, який нещодавно був спійманий на хабарі. Розпорядження №2/2019-рп було опубліковане на сайті Президента сьогодні, 9 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

У розпорядженні йдеться про звільнення Романа Токая з посади голови Сокальської районної державної адміністрації Львівської області.

«Звільнити ТОКАЯ Романа Нестеровича з посади голови Сокальської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 5 січня чиновнику було образо запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.