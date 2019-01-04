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Голову Сокальської РДА Романа Токая спіймали на хабарі

Юлія Шпак

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Співробітники Управління СБУ у Львівській області затримали на хабарі голову Сокальської РДА Романа Токая. Чиновник вимагав від свого підлеглого 21 тисячу гривень за нестворення перешкод у службовій діяльності та нарахування грошової премії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

 

Оперативники спецслужби затримали посадовця у власному службовому кабінеті після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Про цю ситуацію також повідомила і прес-служба Львівської ОДА. Вони повідомили, що вдячні правоохоронним органам за активну роботу у боротьбі з корупцією у Львівській області.

«За інформацією правоохоронних структур, за ознаками кримінального правопорушення задокументовано протиправні дії голови Сокальської районної державної адміністрації Романа Токая. Львівська ОДА підтримує дії правоохоронних органів, адже правопорушник повинен відповідати за вчинене, незалежно від займаної посади. Очищення владних структур від працівників, які зловживають службовим становищем, триватимуть і надалі, незалежно від того чи це буде міський голова, чи голова райдержадміністрації», – йдеться у повідомленні.

Також у ЛОДА додають, що Кабінет Міністрів України погодив звільнення з займаної посади голову Сокальської районної адміністрації Романа Токая від 22 грудня.

Фото: СБУ

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