Останній із організаторів перекриття траси Львів – Рава-Руська «отримав» 3,5 роки тюрми

Суд виніс вирок мешканцю Хмельницької області, який був останнім із числа організаторів перекриття траси Львів – Рава-Руська у березні 2017 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

29 березня 2017 року у с. Гряда Жовківського району люди незаконно перекрили трасу Львів – Рава-Руська. Такий масовий захід призвів до утворення заторів, пошкодження елементів благоустрою дороги та навіть до побоїв правоохоронців, які намагались припинити протиправні дії учасників.

Крім цього, правопорушники під виглядом представників національної меншини закликали до розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками. Також від імені мешканців Львівщини намагались створити атмосферу невдоволення перебуванням адміністративно-територіальних одиниць області у складі України та спонукали представників Республіки Польща змінити межі країни та приєднати Львівщину до її складу.

Мешканця Хмельниччини обвинувачували у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, поєднане з розпалюванням національної ворожнечі), ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків), ст.293 (групове порушення громадського порядку) КК України.

Нещодавно Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області визнав обвинуваченого винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та засудив його до 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині засудили інших п’ятьох організаторів та активних учасників цієї незаконної акції.

Як повідомляв Львівський портал, у перекритті траси Львів – Рава-Руська участь брали також школярі та бійці-добровольці, яким платили 50-200 гривень.