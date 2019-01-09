ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині вдвічі «врізали» кількість субсидіантів

Соломія Головіна

|

Цього опалювального сезону на Львівщині в два рази скоротилася кількість отримувачів субсидій. Про це сьогодні, 9 січня, під час брифінгу повідомила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як вона зауважила, якщо минулого року в опалювальний період субсидію отримували близько 460 тисяч домогосподарств, то нині їх є майже 200 тисяч.

За її словами, це зв’язано з тим, що протягом 2018 року були внесені зміни в постанову Кабміну, яка визначає порядок призначення і нарахування субсидій.

«Така соцпідтримка з боку держави стала більш соціально адресною, тому що дозволила отримати субсидії саме тим сім’ям, які реально потребують цієї підтримки», – констатувала Наталія Кузяк.

Також вона коротко окреслила, що передбачають зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій.

«Обов’язковою умовою призначення субсидій є працевлаштування особи та отримання нею доходів. Але є певні виключення, які дозволяють людині не отримувати доходів і мати право на субсидії за рішенням комісій, які створені на місцях при райдержадміністраціях чи виконкомах міських рад. Мова йде про безробітних мешканців сільської місцевості або осіб, які перебувають на обліку в центрах зайнятості…», – пояснила директор департаменту соціального захисту населення.

Також посадовиця додала, якщо раніше для призначення субсидії враховувалася житлова площа і були певні обмеження, то на сьогоднішній день вони застосовуються вже до опалювальної площі приміщення (120 м кв – для квартир, 200 м кв – для житлових будинків).

Окрім цього зміни торкнулися і заробітчан.

«Якщо перебування осіб закордоном є легальним, підтверджується певними документами (навчання, лікування, офіційне працевлаштування, в результаті чого особа сплачує єдиний соціальний внесок), то це теж не є підставою для відмови у субсидії», – наголосила Наталія Кузяк.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові кількість отримувачів субсидій впала в три рази. Детальніше про те, хто після внесених змін має право на отримання субсидій, читайте у матеріалі «Субсидії по-новому. Львів’янам нагадують про основні зміни».

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...