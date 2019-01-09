На Львівщині вдвічі «врізали» кількість субсидіантів

Цього опалювального сезону на Львівщині в два рази скоротилася кількість отримувачів субсидій. Про це сьогодні, 9 січня, під час брифінгу повідомила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк, передає кореспондент Львівського порталу.

Як вона зауважила, якщо минулого року в опалювальний період субсидію отримували близько 460 тисяч домогосподарств, то нині їх є майже 200 тисяч.

За її словами, це зв’язано з тим, що протягом 2018 року були внесені зміни в постанову Кабміну, яка визначає порядок призначення і нарахування субсидій.

«Така соцпідтримка з боку держави стала більш соціально адресною, тому що дозволила отримати субсидії саме тим сім’ям, які реально потребують цієї підтримки», – констатувала Наталія Кузяк.

Також вона коротко окреслила, що передбачають зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій.

«Обов’язковою умовою призначення субсидій є працевлаштування особи та отримання нею доходів. Але є певні виключення, які дозволяють людині не отримувати доходів і мати право на субсидії за рішенням комісій, які створені на місцях при райдержадміністраціях чи виконкомах міських рад. Мова йде про безробітних мешканців сільської місцевості або осіб, які перебувають на обліку в центрах зайнятості…», – пояснила директор департаменту соціального захисту населення.

Також посадовиця додала, якщо раніше для призначення субсидії враховувалася житлова площа і були певні обмеження, то на сьогоднішній день вони застосовуються вже до опалювальної площі приміщення (120 м кв – для квартир, 200 м кв – для житлових будинків).

Окрім цього зміни торкнулися і заробітчан.

«Якщо перебування осіб закордоном є легальним, підтверджується певними документами (навчання, лікування, офіційне працевлаштування, в результаті чого особа сплачує єдиний соціальний внесок), то це теж не є підставою для відмови у субсидії», – наголосила Наталія Кузяк.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові кількість отримувачів субсидій впала в три рази. Детальніше про те, хто після внесених змін має право на отримання субсидій, читайте у матеріалі «Субсидії по-новому. Львів’янам нагадують про основні зміни».