Сьогодні вранці понад 240 львівських автобусів не виїхали на маршрути

Сьогодні, 8 січня, станом на 08:10 на маршрути, з якими укладені договори, виїхали максимум 221 автобус. Про це у Facebook повідомляє ГО «За якісний транспорт».

«Різниця між тим, що має бути по оголошенню і фактичними даними складає мінус 243 автобуси. Середній показник присутності автобусів ( де є укладені договори) складає 41,6 %. Загалом на всі маршрути ( в тому числі і тимчасові) потрібно 579 автобусів, а виїхало 238», – йдеться у повідомленні.

Рейтинг по АТП:

ЛКП “АТП-1” -70,8%

ТОВ “УСПІХ БМ” – 52,9%

ПАТ “АТП-14630”- 38,1%

ТОВ “МІРА і К” – 23,5 %

ТОВ “ФІАКР” – 22,5%

Трамваїв на маршрутах: 65

Тролейбусів на маршрутах: 49

Нагадаємо, 26 жовтня у Львові завершився конкурс перевізників. На міських автобусних маршрутах працюють ті ж фірми, які були дотепер, – ТзОВ «Міра і К», «АТП № 1», ТзОВ «Фіакр Львів», ТзОВ «Успіх БМ», АТП 14 630.

Водночас у мерії запевняли, що після конкурсу у Львові покращиться якість перевезень у громадському транспорті. Зокрема, нові договори, які підписуватимуть із перевізниками, передбачають штрафи за невиконання рейсів, за неприбраний і брудний автобус, за порушення правил дорожнього руху. Втім дотепер якість перевезень практично не змінилась, і депутати вимагали від міського голови Львова забезпечити безперебійну роботу маршруток.