На вулиці Грушевського відреставрували три балкони

У будинку на вул. Грушевського,5 відреставровано фасад і три балкони. Вартість робіт склала 672 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Кошти на проведення робіт були виділені з міського бюджету Львова. Загалом у 2018 році тривали реставраційні роботи у 9 будинках: у 6 будинках роботи завершені, у 3 будинках роботи будуть продовжені цього року.

«Фасад будинку на вул. Грушевського, 5 вже без риштувань. Роботи з реставрації балконів і фасаду виконала на замовлення нашого управління підрядна організація „Ренесанс“. Дякую Роману Мельнику, Михайлові Гавриху і Оресту Лабі за якісно виконані роботи. Також Галицька районна адміністрація провела ремонт даху цього будинку», — розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища.

За її словами, минулого року на замовлення управління охорони історичного середовища тривали реставраційні роботи (ремонт фасадів і дахів) у 9 будинках — пам’ятках архітектури, а саме:

вул. Краківській, 34 (роботи завершено);

вул. Листопадового Чину, 26 (роботи завершено);

вул. Підвальній, 9, (роботи тривають);

вул. М. Грушевського, 5 (роботи завершено);

вул.Винниченка, 2 (роботи завершено);

вул. Саксаганського, 11(роботи тривають);

вул. Т. Шевченка, 4 (роботи завершено);

пл. Ген. Григоренка, 5 (роботи завершено);

пл. Міцкевича 6\7 (роботи тривають).

Також у 2019 році розпочнуться ремонтно-реставраційні роботи будинках на пр. Свободи, 11 на вул. Б. Хмельницького, 56 та на вул. Івана Франка, 43.