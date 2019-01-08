ОСТАННІ НОВИНИ

На вулиці Грушевського відреставрували три балкони

|

У будинку на вул. Грушевського,5 відреставровано фасад і три балкони. Вартість робіт склала 672 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської міської ради.

 

Кошти на проведення робіт були виділені з міського бюджету Львова. Загалом у 2018 році тривали реставраційні роботи у 9 будинках: у 6 будинках роботи завершені, у 3 будинках роботи будуть продовжені цього року.

«Фасад будинку на вул. Грушевського, 5 вже без риштувань. Роботи з реставрації балконів і фасаду виконала на замовлення нашого управління підрядна організація „Ренесанс“. Дякую Роману Мельнику, Михайлові Гавриху і Оресту Лабі за якісно виконані роботи. Також Галицька районна адміністрація провела ремонт даху цього будинку», — розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища.

За її словами, минулого року на замовлення управління охорони історичного середовища тривали реставраційні роботи (ремонт фасадів і дахів) у 9 будинках — пам’ятках архітектури, а саме:

вул. Краківській, 34 (роботи завершено);

вул. Листопадового Чину, 26 (роботи завершено);

вул. Підвальній, 9, (роботи тривають);

вул. М. Грушевського, 5 (роботи завершено);

вул.Винниченка, 2 (роботи завершено);

вул. Саксаганського, 11(роботи тривають);

вул. Т. Шевченка, 4 (роботи завершено);

пл. Ген. Григоренка, 5 (роботи завершено);

пл. Міцкевича 6\7 (роботи тривають).

Також у 2019 році розпочнуться ремонтно-реставраційні роботи будинках на пр. Свободи, 11 на вул. Б. Хмельницького, 56 та на вул. Івана Франка, 43.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...