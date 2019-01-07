Трьох мешканців Буська госпіталізували через отруєння чадним газом

Вчора, 6 січня, близько о 20:35 год. в Буську у приватному житловому будинку на вул. Куліша, 6 отруїлись, ймовірно, чадним газом троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Трьох потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Буську центральну районну лікарню.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Як повідомляв Львівський портал, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Про те, як не стати жертвою отруєння чадним газом, читайте тут.