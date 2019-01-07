Різдвяний обід у Львові зібрав майже 600 потребуючих

Сьогодні, 7 січня, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківській, 175, для потребуючих провели великий Різдвяний обід. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Різдвяний обід, який зібрав майже 600 людей, організувала міжнародна мирянська Спільнота святого Егідія та парафія храму. Святковий стіл накрили безпосередньо у самій церкві перед вівтарем, де зазвичай відправляють святу Літургію.

«Така філософія дійства, адже Ісус народився як убогий, як біженець, і як людина без дому, тому бідні є у самому серці Церкви і центрі Різдва Христового. Зустріч із ними – це реальна зустріч з новонародженим дитям, який приходить до нас у бідних та потребуючих людях», – зазначають організатори.

Різдвяне свято для потребуючих влаштовують у Львові з 2006 року. Спільнота Святого Егідія накриває традиційні столи, на яких є усі різдвяні страви галичан, також наприкінці імпрези на гостей чекає коляда та вручення подарунків.

Нагадаємо напередодні Різдва, 6 січня, у Львові для потребуючих організували Святу вечерю.

Фото: ЛМР