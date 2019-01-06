Для потребуючих організували Святу вечерю

Сьогодні, у переддень Різдва Христового, «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організувала Святвечір для людей у потребі, які через різні життєві обставини не мають змоги відчути духовну атмосферу Різдва у родинному колі.

Різдвяна вечеря традиційно відбулась у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17).

Вечеря розпочалась із молитви та благословення Митрополита Ігоря.

«Щиро вітаю вас з великим святом Христового Різдва. Це свято закликає нас, щоб ми звернули на особу Ісуса Христа, який є нашим Спасителем. Наше життя не завершується тут, на землі, а наше життя, життя нашого духа продовжується у небесах. Стараймось довірити своє життя Ісусові Христові, щоб на тій великій вірі і довірі ми отримали вічну, щасливу нагороду. Бажаю усім радісного свята Різдва Христового», — сказав Митрополит Ігор.

Під час вечері усі разом співали колядок та вітали один одного з Різдвяними святами.

Зазначимо, що уже продовж 15-ти років «Оселя» організовує Святвечір для бездомних людей, неповносправних, малозабезпечених. Допомагають у закупівлі і приготуванні страв благодійники та волонтери, за що організатори щиро вдячні.

Нагадаємо, сьогодні Різдвяні святвечори для потребуючих організовують також Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а), Український католицький університет (вул. Хуторівка, 35а), БФ «Справа Скарбека». Завтра ж у храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175) відбудеться традиційний Різдвяний обід для потребуючих. Його організовує Спільнота святого Егідія спільно з парафією Храму.

Фото: ЛМР