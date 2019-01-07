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Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим

Олена Карп'юк

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Президент Петро Порошенко привітав українців із одним із найбільших християнських свят – з Різдвом Христовим. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Гарант зазначив, що Різдво є особливо великим святом для українців, а цьогорічне є навіть подвійним, адже Православна Церква України отримала томос про автокефалію.

«Нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми, нарешті, визволили з московської неволі. І вона, рівна між рівними, увійшла у родину, яка тепер складається із п’ятнадцяти незалежних православних церков. Різдво Христове – це насамперед родинне свято. І цього дня ми, українці, традиційно збираємося з рідними, близькими. Тож, як і більшість з вас, ми поспішаємо додому, до сімейної куті.

Я всіх вітаю усіх із Різдвом Христовим. І так само з народженням незалежної Православної Церкви України», – звернувся Петро Порошенко.

Також він наголосив, що у «сузір’ї незалежних та рівних національних Церков» врешті засяяла українська зірка.

«”Над вертепом звізда ясна світлом засіяла…” А українська зірка засяяла у “сузір’ї незалежних та рівних національних Церков” Саме таким сузір’ям, за словами Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, і є світове православ’я. Отже, хай для вас, для всіх і кожного, пролунають зараз радісні колядки», – додав Порошенко.

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