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Під час пожежі у квартирі 63-річного львів’янина врятував собака

Олена Карп'юк

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Вчора ввечері, 6 січня, о 22:06 год., до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі 3-поверхового житлового будинку на вул. Ляйнберга, 2. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Займання сталося на кухні. 63-річний власник помешкання на момент виникнення загорання вже заснув. Запах диму відчув собака, який став гавкати і будити господаря.

Пожежу вдалося локалізувати ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Вогонь встиг знищити холодильник і пошкодити кухонні меблі.

Рятувальники вивели господаря із задимленої квартири та передали медикам для подальшого огляду.

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