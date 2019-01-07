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Надзвичайники попереджають про небезпеку сходження лавин на Львівщині

Олена Карп'юк

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Упродовж 8-9 січня у Карпатах зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень). Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

 

«У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у горах Львівської області зберігатиється значна  сніголавинна небезпека (ІІІ рівень)», – наголосили у ДСНС.

Водночас на час різдвяних свят підрозділи ДСНС України перейшли на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Так, до 09:00 год. ранку 8 січня на цілодобовому чергуванні перебуватимеуть близько 7000 рятувальників та понад 2000 одиниць спецтехніки. У готовності події перебуває й авіація ДСНС – літак Ан-26.

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