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За дотриманням порядку у Різдвяну ніч слідкували понад 15 тисяч поліцейських

Олена Карп'юк

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У ніч на Різдво, 7 січня, охорону публічної безпеки і порядку в Україні здійснювали близько 15 500 правоохоронців. Серйозних порушень правопорядку не зафіксовано. Про це Львівському порталу повідомили в МВС України.

 

Станом на 10:00 год. 7 січня частина святкових богослужінь вже завершилася, однак у деяких регіонах урочистості ще тривають.

Загалом на території держави богослужіння відбулися  у більше, ніж 12 200 храмах. Участь у них взяли майже 4 мільйони людей.

Також на час святкування  Різдва Христового підрозділи ДСНС України перейшли на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Так, до 09:00 год. ранку 8 січня на цілодобовому чергуванні перебуватимеуть близько 7000 рятувальників та понад 2000 одиниць спецтехніки. У готовності до реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває й авіація ДСНС – літак Ан-26.

Фото: Нацполіція

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