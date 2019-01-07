На Бродівщині «Форд» зіткнувся з мікроавтобусом, у якому перебували 11 людей. Є загиблі

Вчора, 6 січня, о 13:10 год., у с. Ясенів Бродівського району на автодорозі Київ – Чоп автомобіля «Форд Фієста» врізався у мікроавтобус «Форд Транзіт». Внаслідок ДТП загинула дівчинка-підліток. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

На момент зіткнення в мікроавтобусі перебували 11 осіб (6 дітей, 5 дорослих), а в легковику – 4 особи. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Форд Фієста», 14-річна киянка, загинула на місці події, решту потерпілих із травмами різного ступеня важкості доставили у Бродівську центральну райлікарню.

Наразі всі причини та обставини події встановлюються.