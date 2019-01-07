Через концерт Руслани у центрі Львова громадський транспорт курсуватиме за зміненою схемою

Сьогодні, 7 січня, о 19.00 год. на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться концерт «Різдво з Русланою у Львові». У зв’язку з цим відбудуться зміни у русі громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Відтак сьогодні із 20:00 год. кінцева зупинка тролейбуса №13 буде біля ТЦ «Форум» (вул. Куліша). Автобусні маршрути курсуватимуть по вул. Підвальній. А маршрути №9 і №48, які їдуть по вул. Дорошенка, здійснюватимуть об’їзд по вул. Гнатюка – до ЛНУ ім. І. Франка – Головна пошта – і далі за маршрутом.

Додамо, що разом із Русланою виступлять гурти Wszystko, Joryj Kłoc («Йорий Клоц») та хорова капела «Дударик».