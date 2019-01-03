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Львів'ян кличуть 7 січня до пам'ятника Шевченку на різдвяний концерт Руслани

Дарина Смеречанська

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На Різдво, 7 січня, о 19.00 год. на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться концерт «Різдво з Русланою у Львові». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Уміло поєднуючи традиції та сучасність, Руслана продовжує історію святкування українського Різдва, в якому неповторна етніка поєднується з сучасними музичними стилями», — розповідають організатори.

Разом із Русланою виступлять гурти Wszystko і Joryj Kłoc («Йорий Клоц») та хорова капела «Дударик».

А вже із 7 до 8 січня Музей народної архітектури й побуту імені Климентія Шептицького представить свою програму святкувань «Різдво в Гаю», де можна буде побачити, як святкували в українському селі колись, а також разом поколядувати з вертепами та створити особливу родинну атмосферу. Також відбудеться традиційний фестиваль «Спалах Різдвяної звізди». Багато заходів буде в Львівській філармонії та міських театрах.

Більше про подію за посиланням.

 

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