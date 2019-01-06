Завтра через концерт Руслани відбудуться зміни у русі громадського транспорту

На Різдво, 7 січня, о 19.00 год. на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться концерт «Різдво з Русланою у Львові». У зв’язку з цим відбудуться зміни у русі громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Зокрема, передбачено, що 7 січня, з 20.00 год кінцева зупинка тролейбуса № 13 буде біля ТЦ «Форум» (вул. Куліша). Автобусні маршрути курсуватимуть по вул. Підвальній. А маршрути № 9 і № 48, які курсують по вул. Дорошенка, здійснюватимуть об’їзд по вул. Гнатюка — до ЛНУ ім. І. Франка — Головна пошта — і далі за маршрутом.

Додамо, що разом із Русланою виступлять гурти Wszystko і Joryj Kłoc («Йорий Клоц») та хорова капела «Дударик»..

Також заплановано ситуативне перекриття руху транспорту 8 січня, під час Ходи звіздарів (орієнтовно з 12.30 год. Хода іде з пл. Музейна до пл. Яворського).