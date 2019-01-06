ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра через концерт Руслани відбудуться зміни у русі громадського транспорту

Олександр Косик

|

На Різдво, 7 січня, о 19.00 год. на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться концерт «Різдво з Русланою у Львові». У зв’язку з цим відбудуться зміни у русі громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

 

Зокрема, передбачено, що 7 січня, з 20.00 год кінцева зупинка тролейбуса № 13 буде біля ТЦ «Форум» (вул. Куліша). Автобусні маршрути курсуватимуть по вул. Підвальній. А маршрути № 9 і № 48, які курсують по вул. Дорошенка, здійснюватимуть об’їзд по вул. Гнатюка — до ЛНУ ім. І. Франка — Головна пошта — і далі за маршрутом.

Додамо, що разом із Русланою виступлять гурти Wszystko і Joryj Kłoc («Йорий Клоц») та хорова капела «Дударик»..

Також заплановано ситуативне перекриття руху транспорту 8 січня, під час Ходи звіздарів (орієнтовно з 12.30 год. Хода іде з пл. Музейна до пл. Яворського).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...